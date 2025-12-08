مصر وليبيا تتفقان على استمرار التنسيق المشترك بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، حيث توافق الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين دون إحداث أي أضرار، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، حضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق أول صدام خليفة، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، والفريق أول خالد خليفة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التأكيد على عمق العلاقات المصرية ـ الليبية وخصوصيتها، حيث شدد الرئيس على دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، مثمّنًا الدور المحوري الذي تضطلع به القيادة العامة للجيش الليبي في هذا الإطار، ومؤكدًا أهمية التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

ومن جهته، أعرب المشير خليفة حفتر عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر والرئيس شخصيًا في دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وما تقدمه من دعم متواصل للشعب الليبي منذ بداية الأزمة، مؤكدًا حرصه على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى مع الرئيس بشأن مختلف التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس جدد خلال اللقاء تأكيده على دعم مصر لكل المبادرات والجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، ولا سيما تلك التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مشددًا على التزام مصر بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التطورات في السودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه، مع التشديد على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا.