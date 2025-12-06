اعتقال رجل في هونج كونج بسبب منشورات عن حريق مميت

اعتقلت شرطة الأمن القومي في هونج كونج رجلا اليوم السبت في أول اعتقال معلن يتعلق بانتقاد السلطات بشأن حريق شب في مبنى سكني شاهق وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 159 شخصا.

وقالت الشرطة، إنه متهم بنشر "معلومات ذات نية تحريضية" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ستيف لي، كبير المشرفين في إدارة الأمن القومي بالشرطة، للصحفيين: "كان ذلك يتضمن بشكل أساسي مواد تهدف إلى التحريض على الكراهية لدى الآخرين تجاه حكومة هونج كونج والحكومة المركزية".

وأضاف: "على سبيل المثال، اتهم الحكومتين في هونج كونج وبكين بالتحريض على استغلال المأساة لإثارة الفوضى والاضطرابات.. هذا أمر مستحيل تماما".

وأفادت وسائل إعلام محلية بحدوث اعتقالات أخرى في وقت سابق، لكن السلطات لم تؤكد ذلك. وقد أثار الحريق، الذي اندلع في 26 نوفمبر في مجمع الإسكان وانج فوك كورت، نقاشا حول مسؤولية الحكومة. وحذرت السلطات من محاولات استغلال الحريق للنيل من الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية في بكين.