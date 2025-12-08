 ضبط شخص و4 سيدات يستقطبون الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 12:46 م القاهرة
ضبط شخص و4 سيدات يستقطبون الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 12:30 م

ألقت مباحث الآداب القبض على شخص و4 سيدات يستقطبن الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية والجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام شخص و4 سيدات تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

ضُبط المتهمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية، الجيزة"، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

