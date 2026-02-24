وزير الدفاع الألماني يطالب بتسريع مشتريات الجيش الألماني ومواكبة دورة ابتكار المسيرات

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بضرورة تسريع وتيرة إجراءات العمل في مكتب مشتريات الجيش الألماني.

وفي أعقاب زيارة للمكتب في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا، أكد الوزير الألماني اليوم الاثنين على أن تصريحاته ليست من قبيل الانتقاد للمكتب، وقال بيستوريوس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن تمكن المكتب من إدارة الصندوق الخاص البالغ 100 مليار يورو إلى جانب الميزانيات الجارية كان "جهدًا هائلًا للغاية".

وأضاف بيستوريوس: "المهم مستقبلا هو ضرورة تنفيذ مشتريات تتألف قيمتها من ثلاث خانات من مليارات اليورو كل عام".

وتابع: "ولكي نتمكن من ذلك، يجب أن نصبح أكثر مرونة وابتكارًا وسرعة". وأوضح أن الأمر لا يتعلق بعمل الموظفين الأفراد، بل بالإجراءات ومسارات العمل نفسها.

وقال: "يجب أن نتخلص من القيود، وأن نزيل العوائق، وأن نفك المكابح".

وصرح بيستوريوس بأنه يرى أن المتطلبات آخذة في الزيادة، وقال: "سنحتاج إلى شراء المزيد من التجهيزات مع ازدياد عدد الجنود، وبالتالي سنحتاج لتشغيل أنظمة عسكرية أكثر، وهذا أمر منطقي. ويُضَاف إلى ذلك تسارع دورات الابتكار بشكل كبير".

وأشار إلى أن دورة تطوير الطائرات المسيّرة أصبحت الآن تتراوح بين ستة واثني عشر أسبوعًا فقط. وأكد الوزير سعيه لجعل "المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام التابع للجيش الألماني" (الاسم الرسمي للمكتب) مؤهلاً لمواجهة تحديات المستقبل.

وجاءت زيارة بيستوريوس قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الروسي على أوكرانيا. وخلال وجوده في كوبلنتس، تحدث بسيتوريوس مع إدارة المكتب ونحو ألف موظف وموظفة.

وبعد ذلك أبدى الوزير دعمه الواضح للموقع ولمكتب المشتريات، قائلًا: "ما يُنجز في كوبلنتس هو عمل عظيم، رغم كل الانتقادات والتشكيكات التي ترددت في السنوات السابقة".