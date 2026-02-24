القضاء الفرنسي يحقق في رفع التحية النازية خلال مسيرة لليمين المتطرف في ليون

فتح المدعي العام في ليون اليوم الاثنين تحقيقا بشأن رفع "التحية النازية" في مسيرة لجماعات من اليمين المتطرف بعد مقتل الناشط اليميني "كوينتان ديرانك" في وقت سابق الشهر الجاري.

وقدمت محافظة ليون، فابيان بوتشيو، عدة بلاغات إلى النيابة العامة بشأن إساءات عنصرية وتحية نازية تم رصدها في المسيرة التي شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص أول أمس السبت تكريمًا للناشط ديرانك الذي توفي في 14 فبراير في أعمال عنف.

ويعاقب القانون الفرنسي على هذه الجريمة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

وأبلغت بوتشيو عن هتافات عنصرية، مثل "الموت للعرب" و"عرق قذر"، بالإضافة إلى تحيتين نازيتين على الأقل، وفق ما ذكرت قناة "بي اف ام تي في" الاخبارية.

ونقلت القناة عن ألييت إسبو، منظمة المسيرة والناشطة المناهضة للإجهاض "هذا أمر مشين للغاية، لم يكن هذا هو الهدف من هذا التكريم على الإطلاق"، مضيفة أنه "لم تكن هناك أي تحية نازية على الإطلاق".

وتوفي كوينتان ديرانك (23 عاما) في المستشفى متأثرا بإصابات دماغية إثر شجار بين أنصار من تيار اليسار واليمين.

ووجه القضاء تهما بالقتل العمد والعنف المفرط إلى سبعة أشخاص متورطين في الحادث.

ويثير العنف المتصاعد في صفوف جماعات مؤيدة لتيارات سياسية القلق قبل الانتخابات الرئاسية في فرنسا والمقررة في 2027.