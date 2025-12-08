 التحقيق مع متهمين بغسل 250 مليون جنيه بعد اختلاسها من أموال شركة يعملان بها - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 12:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

التحقيق مع متهمين بغسل 250 مليون جنيه بعد اختلاسها من أموال شركة يعملان بها

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 12:36 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 12:36 م

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة، لغسلهما 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة.

وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات).

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك