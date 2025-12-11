عاصفة بايرون توقف تدريبات جيش إسرائيل وتحظر خروجه من القواعد

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، حظر خروج جنوده من القواعد العسكرية ووقف التدريبات حتى صباح الجمعة، بسبب العاصفة "بايرون".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "فُرض حظر خروج في الجيش الإسرائيلي حتى صباح الجمعة، ولن تُجرى تدريبات".

فيما قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الجيش أعلن على خلفية العاصفة، منع خروج الجنود إلى منازلهم اعتبارا من اليوم (الأربعاء) الساعة 20:00 (18:00 ت.غ)، وحتى الجمعة الساعة 06:00 (04:00 ت.غ).

كذلك، أوقف الجيش جميع التدريبات سواء التي تتم سيرا على الأقدام أو باستخدام مركبات عسكرية، وقال إن الاستثناء يكون من خلال تعليمات من قبل رتبة "لواء" فقط، وفق الهيئة.

وشهدت إسرائيل، خلال نهار الأربعاء، أمطارا بين متوسطة وشديدة في كل الأنحاء، وتم إغلاق طرق رئيسية غمرتها المياه، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الصحيفة: "من المتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها الليلة (مساء الأربعاء) وغدًا (الخميس) حيث ستشتدّ الأمطار وتتساقط بغزارة، مع احتمال حدوث فيضانات".

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية "إنذارا أحمر مبكرا" (أعلى مستوى تحذير من سوء الطقس) بعد ظهر الأربعاء، محذرةً من هطول أمطار غزيرة متوقعة من الساعة 22:00 (20:00 تغ) اليوم وحتى الساعة 22:00 غدًا (الخميس)، في المنطقة الساحلية الوسطى والجنوبية وفي مدن بوسط البلاد.

​​​​​​​ ووفقًا لخدمة الأرصاد تتراوح كمية الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة بين 100 و150 ملم، بحسب المصدر ذاته.