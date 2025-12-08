تقدم فرقة "الإخوة أبو شعر" السورية للإنشاد الديني، ليلة روحانية من الابتهالات الدينية الصوفية، في السابعة والنصف مساء 26 ديسمبر الجاري، على مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي.

وتستعرض الفرقة خلال الحفل مجموعة من القصائد والابتهالات الدينية والصوفية، التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية لكبار المشايخ والمنشدين، منها: "ومالنا مولى سوى الله"، و"يا جمال النبي"، و"رأى البرق"، و"نور العين"، و"اللهم صل على المصطفى"، و"بدمع العين".

فرقة "الإخوة أبو شعر" تأسست عام 1983 في سوريا بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبتت حضورها في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتتكون الفرقة من 6 أشقاء ينتمون لعائلة "أبو شعر".