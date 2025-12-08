طرحت الشركة المنتجة لفيلم "القصص" اليوم، الملصق الدعائي الأول لفيلم "القصص" بطولة نيللي كريم وأمير المصري، وذلك قبل ساعات من عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المنعقد حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تدور أحداث الفيلم حول عازف بيانو مصري شاب يخطط للسفر إلى مدينة فيينا في النمسا بعد مراسلات بريدية مع صديقة نمساوية، وذلك في خضم الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر بين عامي ١٩٦٧ و١٩٨٤.

وخلال رحلته يكتشف جوانب مختلفة من الصداقة والشدائد والاصرار.

ويشارك في بطولة الفيلم كريم قاسم وصبري فواز ومن تأليف وإخراج أبو بكر شوقي وإنتاج محمد حفظي.