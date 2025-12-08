اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال تجاوزت شدته 7 درجات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المركز الياباني للأرصاد الجوية، أن زلزالا بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال البلاد، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي.

وأوضح المركز أن السلطات أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار على الساحل الشمالي الشرقي لليابان.

ووفقا للمعطيات بلغ عمق مركز الزلزال نحو 50 كيلومترا قبالة السواحل الشرقية لمحافظة أوموري في شمال البلاد.

وأشار المركز إلى أن التحذيرات شملت السواحل الشمالية الشرقية لليابان، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «نوفوستي»، مساء الاثنين.

وحث خبراء الزلازل سكان المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم على الفور، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.