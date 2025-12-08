سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة يبحث مع ملك الأردن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن سفير واشنطن لدى المنظمة، مايك والتز، ناقش مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت البعثة، في بيان، أن والتز والعاهل الأردني، بحثا ضرورة تنفيذ جميع بنود الخطة الشاملة ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، بحسب موقع الشرق الإخبارى.

وأعرب والتز، عن شكره للملك على جهود الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، بما ينسجم مع خطة ترامب.

وتناول الجانبان ضرورة تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، ومجالات التعاون الثنائي وسبل توسيع هذه الشراكة في الأمم المتحدة، بحسب البيان.