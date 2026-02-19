العراق يغلق عددا من معامل إنتاج الأسفلت مخالفة للبيئة شرقي بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إغلاق وإزالة عدد من معامل إنتاج "الأسفلت" و"كور صهر المعادن" مخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية شرقي بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان صحفي اليوم: "تواصل لجنة الأمر الديواني، وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، استكمالً عمليات غلق وتدقيق المصانع والمعامل وكور صهر المعادن غير مجازة".

وأضافت: "تمكنت اللجنة بالاشتراك مع مفارز وزارة البيئة، الدوائر البلدية والقوة الماسكة، من غلق وإزالة عدد من معامل إنتاج "الأسفلت" وكور صهر المعادن المخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان وتعمل بدون موافقات أصولية وذلك في منطقة "كسرة وعطش" شرقي العاصمة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء "لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين".