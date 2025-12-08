انطلاق الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

بدأت جمعية الأمم المتحدة للبيئة دورتها السابعة في نيروبي، اليوم الاثنين، بجلسة عامة بحضور ممثلي 193 دولة عضو.

تنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين في العاصمة الكينية، حيث يوجد مقر برنامج الأمم المتحدة البيئي.

ومن بين المواضيع التي ستناقش، مكافحة الجريمة البيئية بما في ذلك قطع الأشجار غير القانوني في الغابات المطيرة الذي يقدر أنه يتسبب في أضرار يصل إجماليها لأكثر من مليار دولار سنويا.

وهناك موضوع آخر يتمثل في الحاجة للاستغلال السليم بيئيا والعادل اجتماعيا للمعادن الرئيسية المطلوبة للتحول في مجال الطاقة ولانتاج أشباه الموصلات. وسوف تكون احتياجات الطاقة والموارد لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي موضوعا آخر.

ويختتم المؤتمر يوم الجمعة.