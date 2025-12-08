أمين عام الناتو يستضيف زيلينسكي في بروكسل

يستضيف أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الاثنين، في مقره في بروكسل.

وتمت دعوة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا لحضور المحادثات التي ستلي اجتماعا بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وزيلينسكي في لندن.

وقالت المتحدثة باسم فون دير لاين، إنه من المرجح مناقشة الجهود الراهنة من أجل السلام في أوكرانيا وكذلك قرض تعويضات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في الغداء.

وبحسب المعلومات الرسمية من روما، من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني غدا الثلاثاء.

ويرى الكثير من الأوروبيين الخطر المتمثل في أن أوكرانيا يمكن أن تضطر لتقديم تنازلات لروسيا بموجب مقترح السلام الحالي المدعوم من الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تدهور في الوضع الأمني في القارة بأكملها.

وفي نفس الوقت هناك مخاوف من أنه قد لا تحصل أوكرانيا على الدعم الكافي في دفاعها ضد روسيا بدون مساعدة الولايات المتحدة.