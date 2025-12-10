بلدية غزة: المنخفض الجوي يفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة

قالت بلدية غزة إن المنخفض الجوي بدأ بالتأثير على المدينة، في وقت تواجه فيه طواقم بلدية غزة تحديات جسيمة وغير مسبوقة، نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، وخاصة شبكتي الصرف الصحي ومياه الأمطار، خلال عامين من حرب الإبادة.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، أن المنخفض الجوي يُنذر بخطر الغرق في العديد من المناطق المنخفضة، خاصة في محيط مخيمات الإيواء والشوارع المنحدرة، التي باتت تعاني من تراكم المياه.

وأشارت إلى أن طواقم البلدية تواصل أداء واجبها الإنساني والخدماتي - رغم محدودية الإمكانيات وتدمير عدد كبير من الآليات والمعدات - حيث تعمل على تنفيذ حلول طارئة للحد من آثار المنخفض، تشمل إنشاء سواتر رملية حول المخيمات، وتسوية الطرق المحيطة، ونشر مضخات مؤقتة بجوار المناطق المنخفضة، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة.

وحذرت بلدية غزة من أن الوضع الحالي يُهدد آلاف الأسر، لاسيما مع تلف عدد كبير من خيام الإيواء، ما يعرّض النازحين لمخاطر التشرد من جديد، في ظل غياب البدائل المناسبة للمأوى.

وجددت البلدية مناشدتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والإغاثية ضرورة التدخل العاجل، وتوفير المعدات والآليات اللازمة، والبدء بتأهيل منظومتي الصرف الصحي ومياه الأمطار، إلى جانب توفير المساكن المؤقتة «الكرفانات» بشكل فوري.

وأهابت البلدية بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم خلال تأثيرات المنخفض الحالي.

وغرقت مئات خيام النازحين في مواصي خانيونس وفي مدينة غزة وعلى شواطئ القرارة ودير البلح الليلة الماضية، مع بدء الساعات الأولى للمنخفض.

وناشد النازحون المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل لإنقاذهم من البرد والفيضانات.

ويضرب المنخفض قطاع غزة في ظل كارثة إنسانية يعيشها السكان، في خيام النزوح، التي نتجت عن حرب الإبادة الجماعية على مدار عامين، وسط تحذيرات من تأثير كارثي للمنخفض هذه المرة، كونه أول منخفض قطبي تتأثر به المنطقة.

وصباح اليوم علق ما تبقى من مدارس غزة والنقاط التعليمية في خيام النازحين، الدراسة بسبب المنخفض.

وحذر الدفاع المدني في غزة من المخاطر المتوقعة للمنخفض الجوي العميق على القطاع، مؤكدًا أن مخيمات ومراكز الإيواء والمباني الآيلة للسقوط ستتعرض إلى ضرر كبير للغاية ويمكن أن تنهار ويسقط ضحايا.

وشدد أن مخيمات الإيواء الموجودة في مناطق منخفضة ستغرق بشكل كامل ولن يكون هناك استيعاب لكميات مياه الأمطار.

كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي من «مخاطر حقيقية للمنخفض، تتمثل في غرق الخيام، وتجدد المأساة التي يعيشها أكثر من مليون ونصف المليون من النازحين الذين يقيمون في خيام مهترئة منذ أكثر من عام دون حلول أو بدائل حقيقية».

وكانت آلاف خيام النازحين غرقت في المنخفض الأول الذي ضرب فلسطين قبل أسبوعين، وتسبب بتجديد معاناة السكان، ومخيمات الإيواء المنتشرة في كافة محافظات القطاع.