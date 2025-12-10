واشنطن تدعو تركيا للتخلي عن منظومة روسية لضمان عودتها إلى برنامج طائرات إف - 35

دعت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا إلى التخلي عن المنظومة الروسية إس – 400، إذا أرادت أنقرة العودة لبرنامج طائرات إف – 35.

وقال السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «إذا أرادت تركيا العودة لبرنامج طائرات إف – 35، فعليها التخلي عن امتلاك منظومة إس 400 الروسية».

وأشار إلى أن العلاقة الإيجابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ساهمت في خلق بيئة تعاون جديدة، معربًا عن أمله في أن «تُسفر هذه المحادثات عن تقدم كبير في الأشهر المقبلة؛ يلبي المتطلبات الأمنية للولايات المتحدة وتركيا».

وفي عام 2017، وقعت روسيا وتركيا عقداً لتزويد أنقرة بنظام «إس – 400»، وكانت تركيا أول دولة في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تحصل على هذه الأنظمة من روسيا.

وأثارت تركيا غضب إدارة ترامب بشرائها للمنظومة، ورداً على ذلك، ألغت واشنطن في 2019، صفقة بيع مقاتلات F-35 لتركيا، وأخرجتها من الشراكة في برنامج إنتاج هذه الطائرات، عبر فرض عقوبات تُعرف باسم قانون «مكافحة أعداء أمريكا» من خلال العقوبات CAATSA، والتي استهدفت صناعة الدفاع في تركيا، وأقصتها من برنامج تطوير F-35.

وتأمل أنقرة التي رفضت في السابق التخلي عن أنظمة S-400، في أن يوافق ترامب على تعديل قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لتمكين تركيا من شراء 40 طائرة من طراز F-35A التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن».

كما يأمل أردوغان في إتمام شراء 40 طائرة من أحدث جيل من طائرات «إف-16 فايبر» من شركة «لوكهيد مارتن»، بالإضافة إلى مئات القنابل والصواريخ والمحركات الاحتياطية، وفقاً لما ذكرته «بلومبرج» في وقت سابق.

وفي عام 2021، قال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنه لا يمكن قبول أن تمتلك دولة عضو في الحلف منظومة S-400 الروسية الصاروخية.

وقد يؤدي حل الخلاف حول صواريخ S-400 الروسية، إلى زيادة غير مسبوقة في التعاون في قطاع الدفاع بين الحليفين القديمين.