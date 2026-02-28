الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا القواعد الأمريكية بالخليج والمراكز العسكرية في الأراضي المحتلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن استهداف القواعد الأمريكية بالخليج والمراكز العسكرية في الأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تم بدء عملية (الوعد الصادق 4) رداً على العدوان الأمريكي الصهيوني على الأراضي الإيرانية"، لافتاً إلى "استهداف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين بالصواريخ والطيران المسير في إطار عملية (الوعد الصادق 4)".

وأضاف: "استهدفنا القواعد الأميركية في قطر والإمارات إضافةً إلى المراكز العسكرية والأمنية في قلب الأراضي المحتلة"، مشيراً إلى أن "الهجمات الصاروخية والجوية للقوات المسلحة الإيرانية مستمرة وسيتم الإعلان لاحقاً عن المعلومات التفصيلية".

وأكد الحرس: "سنستهدف مصدر العدوان أينما كان في إطار الدفاع المشروع عن النفس".