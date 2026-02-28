قطر تعلن التصدي بنجاح للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفتها

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، أنها تمكنت بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، من التصدي بنجاح للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة.
وأكدت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.
وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.
وطمأنت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين، داعية الجميع إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.