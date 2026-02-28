قطر تعلن التصدي بنجاح للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفتها

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، أنها تمكنت بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، من التصدي بنجاح ‏للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة.

‏وأكدت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

‏وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

‏وطمأنت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين، داعية الجميع إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.