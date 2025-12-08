أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كل الإجراءات في حالة اللاعب الراحل يوسف محمد ووجود الأطباء والمنقذين تؤخذ في الاعتبار في التحقيقات القانونية مع المستندات الرسمية، وأن أي قرارات نهائية للوزارة ستكون مرتبطة بنتائج تحقيقات النيابة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على زيادة معايير السلامة وحماية الرياضيين في الملاعب.

وأضاف "صبحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، أمس الأحد، أن الوزارة تتابع تنفيذ الكود الطبي في الأندية الرياضية بشكل مستمر، مؤكّدًا أن أي نادٍ لا يلتزم بالكشوفات الطبية للرياضيين يكون عرضة للمحاسبة، وفقًا للكتب الدورية التي تصدر شهريًا لتذكير الأندية بمسئولياتها.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت نظام متابعة يشمل مسئولية الأندية والاتحادات، مشيرًا إلى أن الكشوف الطبية يجب أن تُجرى في مستشفيات محددة، مع متابعة تنفيذها بشكل دوري من قبل المديريات المختصة.

وأكد على أن المنقذين يأخذون دورات تدريبية تشمل شهادة مؤهلة في الإسعافات الأولية و"CPR" اليدوي، بجانب تدريب الأطباء المتواجدين في البطولات على الطوارئ والإنعاش القلبي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت في واقعة مصرع لاعب السباحة يوسف محمد ببطولة الجمهورية، أنه وصل إلى نهاية السباق قبل أن ينهار ويغوص إلى قاع المسبح دون ملاحظة المسئولين، ولم يتم اكتشاف حالته إلا بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية خلال انطلاق السباق التالي.