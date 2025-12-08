الأنبا مينا أول أسقف قبطي يترأس عشية عيد استشهاد سانت كاترين في كنيستها بالناصرية

ترأس الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، مساء اليوم عشية عيد استشهاد القديسة سانت كاترين، من كنيستنا في الناصرية، وهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوحيدة التي تحمل اسم الشهيدة. كما قام نيافته بتطييب رفات «سانت كاترين»، ويُعد أول أسقف قبطي يُجري طقس تطييب رفاتها منذ استقبالها عام 2023.

وأوضح الأنبا مينا في كلمته أن وجود رفات القديسة سانت كاترين في الكنيسة يُعد «بركة فريدة»، مشيرًا إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني كان قد أحضر جزءًا من الرفات إلى الكنيسة عام 2023.

وأكد أن القديسة سانت كاترين محبوبة بين الشعب ولها شفاعة خاصة، لافتًا إلى تطلعه لتدشين الكنيسة قريبًا بعد استكمال جميع الأعمال، قائلاً: «أتمنى أن يأتي الجميع لزيارة الكنيسة ونوال بركة القديسة، فهي كنيسة فريدة على مستوى الجمهورية».

ومن جانبه، قال القمص يوسف إبراهيم، كاهن كنيسة الشهيدة كاترين بالناصرية، إن الحدث يحمل أهمية روحية كبيرة، موضحًا أن الأنبا مينا هو أول أسقف يُجري طقس التطييب للرفات داخل الكنيسة.

وأضاف: «عشنا سبعة أيام من النهضة الروحية، وحضر عدد كبير من الآباء الكهنة وشعب غفير، وخُتمت النهضة بحضور نيافة الأنبا مينا الذي أدخل فرحًا غير مسبوق على الشعب».

وأشار القمص يوسف إلى أن وجود الرفات في الكنيسة كان «حلمًا صعب التحقيق»، لكنه أصبح واقعًا في السنوات الأخيرة، مضيفًا: «القديسة كاترين تعمل معجزات كثيرة مع أبناء الكنيسة، والنهارده فرحتنا مضاعفة بتطييب الرفات وحضور سيدنا الأنبا مينا».

وشهدت الكنيسة حضورًا كثيفًا من أهالي المنطقة وأبناء الإيبارشية، الذين أعربوا عن سعادتهم بوجود رفات القديسة داخل كنيستهم. ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يتم فيه تطييب رفات الشهيدة سانت كاترين بواسطة أسقف.