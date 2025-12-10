أكد دومينيك سوبوسلاي، نجم ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح، زميله في الفريق قدّم الكثير للريدز، مُشيرًا إلى أنه مقرب منه خارج الملعب.

وقال دومينيك سوبوسلاي في تصريحات نقلتها شبكة بي إن سبورتس: "أنا مقرّب من محمد صلاح جدًا، والأمر لا علاقة له باللاعبين.. إنه قراره الشخصي فيما يخص حياته ومسيرته المهنية".

وأضاف لاعب خط الوسط المجري: "استمرار محمد صلاح مع ليفربول؟ هذا ليس قرارنا كلاعبين.. أنا أحبه كإنسان، وكصديق".

وأتم دومينيك سوبوسلاي تصريحاته قائلًا: "كلاعب، فإن محمد صلاح قد قدّم الكثير لهذا النادي، لذا فالقرار النهائي يعود للنادي وله شخصيًا".

وكان دومينيك سوبوسلاي قد قاد ليفربول الإنجليزي للفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.