الأوقاف تحيل عدد من المخالفات للتحقيق العاجل في عدد من المحافظات

كثفت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، حملات المتابعة والمرور الميداني على عدد من المديريات الإقليمية والمساجد التابعة لها، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار الحرص على ضبط العمل الدعوي بأنشطته المتنوعة داخل المساجد والارتقاء بمستوى الأداء الإداري داخل دواوين المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية بها.

وشملت جولات المتابعة خلال شهر نوفمبر عدد من المحافظات في أنحاء الجمهورية، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بمدة خطبة الجمعة وموضوعها، وعدم التقيد بالزي الرسمي، ومستوى النظافة العامة للمساجد، وتخلفات الحضور لبعض الأنشطة القرآنية والدعوية، كما رصدت بعض المخالفات الإدارية التي تتعلق بخطوط سير المفتشين، والإجراءات المالية والإدارية والهندسية.

وأكدت الإدارة أنه يجري حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، مع استمرار حملات التفتيش المفاجئ بصورة مستمرة لتشمل جميع المحافظات دون استثناء في ضوء توجيهات الوزير بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة ومضاعفة جهود الحوكمة، وعدم التهاون مطلقًا مع المخالفين؛ وذلك ضمانًا لانضباط العمل وتحقيق رسالة الوزارة في أسمى صورها.

كما رصدت جولات المتابعة الكثير من النماذج الإيجابية، التي تعبر عن حسن الالتزام والإبداع في أداء الواجب الوظيفي والرسالة الدعوية المنوطة بأبناء الوزارة. وفي هذا السياق، تُهيب الوزارة بجميع منسوبيها الالتزام بالتعليمات والتقيد بالضوابط المنظمة للعمل، أداءً للأمانة وحفاظًا على قدسية المسجد.

كما تتوجه الوزارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع منسوبيها الملتزمين الذين يجسدون بأدائهم المتميز روحَ الانضباط والإخلاص، ويسهمون في أداء رسالة المسجد، وصون أمانة الكلمة، وتحقيق الأمن الفكري في ربوع الوطن.