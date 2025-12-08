مقتل 3 أشخاص بعد أن ضربت موجة عملاقة مسبحا طبيعيا في إسبانيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن اجتاحت موجة عملاقة مسبحا طبيعيا على الساحل الغربي لجزيرة تينيريفي الإسبانية، حسبما قالت السلطات يوم الأحد.

وقالت خدمات الطوارئ بجزر الكناري إن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج إلى البحر خلال الحادث، ولا يزال البحث جاريا عن شخص واحد مفقود.

وقالت السلطات إن الوفيات المؤكدة تشمل رجلين وامرأة. كان عمر أحد الرجلين 35 عاما، والمرأة 55 عاما، بينما لم يتم الكشف عن عمر الضحية الثالثة بعد. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل التعريفية.

وأصيبت امرأة بسكتة قلبية خلال الحادث الذي وقع عند منحدرات لوس خيجانتيس في منطقة سانتياجو ديل تيدي، لكن المسعفين قاموا بإنعاشها ونقلت إلى المستشفى بطائرة مروحية.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تمكن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج من الوصول إلى الشاطئ بمفردهم. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "أر تي في إي" أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن ارتفاع الأمواج يوم الأحد.

يأتي الحادث بعد حوالي شهر من سلسلة من الأمواج العملاقة في 8 نوفمبر جرفت العديد من الأشخاص إلى البحر، بمن فيهم العديد من السياح، معظمهم من فرنسا. وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 15 في تلك الحوادث على طول ساحل تينيريفي.