لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»

أكد حسام أسامة، لاعب الزمالك السابق، أن الأزمة الحالية داخل الفريق لا تتعلق بالجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بل ترتبط بعدم جاهزية بعض اللاعبين وعدم تقديم الصفقات الجديدة الإضافة المنتظرة.

وقال أسامة في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" الوضع الحالي في الزمالك مش سببه المدرب. أحمد عبد الرؤوف مجتهد وشاطر جدًا، وأنا شخصيًا اتعلمت منه كثير، وطريقته هجومية وواضحة».

وأضاف: «باركت له بعد توليه المسؤولية الفنية، وأتمنى له التوفيق. أنا مبسوط بوجوده، لأن الزمالك يمتلك كوادر شابة قادرة على قيادة الفريق. لكن عبد الرؤوف مظلوم، لأن بعض اللاعبين مش على مستوى الزمالك. الجزيري وبنتايك هما الأفضل بين الأجانب، والباقي لم يضيف شيئًا».

وتحدث أسامة عن الوافد البرازيلي خوان بيزيرا قائلًا:«خوان بيزيرا لم يقدم أي إضافة. هو بتاع لقطة وتفاعل مع الجماهير، ويميل للحلول الفردية، وأنا لا أفضل هذا الأسلوب».

وعن الكونغولي شيكو بانزا، قال: «بانزا موهوب، لكنه لم يقدم الأداء المطلوب حتى الآن».

وأشار أسامة إلى تأثير سيف الدين الجزيري قائلاً:«الجزيري لما بيلعب الزمالك بيكون كويس جدًا. مش أي لاعب يجي الزمالك ويعرف يبان. ناصر منسي مقصر مع نفسه الفترة دي، وأحمد شريف بشوفه "ونج" أكتر من كونه رأس حربة، وعمرو ناصر مهاجم جيد لكنه يحتاج للتطوير».