كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير لتبلغ 166.2 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 مقابل 121.5 مليار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 36.8%، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الـبريدية.

وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة لتبلغ 200.4 مليار جنيه عام 2024/2025، مقابل 179.5 مليـار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 11.6%.

وأضافت أن قيمة المبالغ المودعة فى الحسابات الجارية بلغت 367.8 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 249.5 مليار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 47.4%

الطوابع المباعة والنماذج

وأشارت النشرة إلى أن قيمة الطــوابع المبـاعة والنمــاذج بالوحدات البــريدية بلغــت 382.5 مليــون جنيه عام 2024/2025، مقابل 335.8 مليون جنيه عام 2023/2024، بزيادة بلغت نسبتها 13.9%.

وحدات الخدمات البريدية

بلغ عدد المكاتب البريدية 4719 مكتب عام 2024/2025، مقابل 4643 مكتب عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 1.6%.

خدمة الدفع الالكتروني

بلـغ عـدد وحـدات خـدمة الدفع الالكتروني التي تــــؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 7513 وحدة عام 2024/2025، مقابل 9286 وحدة عام 2023/2024 بانخفاض نسبته 19.1% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).