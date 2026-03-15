كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير لتبلغ 166.2 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 مقابل 121.5 مليار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 36.8%، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الـبريدية.
وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة لتبلغ 200.4 مليار جنيه عام 2024/2025، مقابل 179.5 مليـار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 11.6%.
وأضافت أن قيمة المبالغ المودعة فى الحسابات الجارية بلغت 367.8 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 249.5 مليار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 47.4%
الطوابع المباعة والنماذج
وأشارت النشرة إلى أن قيمة الطــوابع المبـاعة والنمــاذج بالوحدات البــريدية بلغــت 382.5 مليــون جنيه عام 2024/2025، مقابل 335.8 مليون جنيه عام 2023/2024، بزيادة بلغت نسبتها 13.9%.
وحدات الخدمات البريدية
بلغ عدد المكاتب البريدية 4719 مكتب عام 2024/2025، مقابل 4643 مكتب عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 1.6%.
خدمة الدفع الالكتروني
بلـغ عـدد وحـدات خـدمة الدفع الالكتروني التي تــــؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 7513 وحدة عام 2024/2025، مقابل 9286 وحدة عام 2023/2024 بانخفاض نسبته 19.1% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).