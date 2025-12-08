إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ في أمم أفريقيا

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد صلاح لاعب كبير وسيعود أقوى وأفضل كما اعتاد الجمهور منه دائمًا في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن النجم المصري سيواصل كتابة التاريخ مع ناديه ليفربول بعدما أصبح أحد أساطير النادي.

وأضاف إبراهيم حسن أن محمد صلاح سيصنع التاريخ مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسيقود المنتخب رفقة الجهاز الفني وزملائه نحو التتويج باللقب.

ويعيش محمد صلاح فترة حرجة في علاقته مع ليفربول بعد استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الأخيرة، وسط تقارير تشير إلى اقتراب رحيله عن قلعة آنفيلد.