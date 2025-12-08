أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، من فك لغز سرقة سيارة ملاكي ثم حرقها بمنطقة الأندلسية في مرسى مطروح.

وتلقت أجهزة الأمن، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بسرقة سيارته الملاكي من منطقة زاهر جلال بوسط مدينة مرسى مطروح.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، جرى تحديد هوية المتهم والذي اعترف بسرقة السيارة كونه يعمل في أحد المحال التي تواجه مسكن صاحب السيارة، وتتبع تحركاته ولاحظ سفره لفترات طويلة.

كما اعترف على اثنين من شركائه، مؤكدا أنهم سرقوا السيارة بغرض بيعها، ولما استشعروا التضييق الأمني عليهم قرروا الاستيلاء على فرد الكاوتش الخاص بالسيارة وحرقها بشارع الكورنيش بمنطقة شرق الأندلسية.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة، واعترفوا تفصليا بملابسات جريمة السرقة، وقاموا بتمثيلها أمام النيابة العامة أمام النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.