مستشار وزير العمل يوضح سبب حادثة سقوط سقالة خشبية في بنها

علق خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة المهنية، على واقعة إصابة 8 عمال إثر سقوط جزئي لسقالة خشبية بمدينة بنها.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" مساء الأحد، إن استخدام المقاول أخشابًا متهالكة لبنائها بالإضافة لقلة وعي العمال هو السبب في هذه الواقعة.

وتابع: «نعاني من مثل هذه المشكلات مع المقاولين والعمال»، مشددًا على أن السقالة مسئولة المقاول.

وأكد أنّ استقرار الحالة الصحية للمصابين، وأن بعضهم يستعد لمغادرة المستشفى، مضيفًا أن أحدهم أجريت له جراحة، وأنه اطمئن على استقرار وضعه.

وشدد على أن الوزارة تتابع حركة البناء والتشيد على مستوى الجمهورية، مع إجراء حملات تفتيش مستمرة.

ونوه بأنَّ حملات التفتيش بدأت منذ 15 أكتوبر الماضي، وأنها أصدرت تعليماتها للمديريات بالتفتيش على جميع المنشئات، ولكّن بعض المناطق لم تغط بعد.

وذكر أنه في حالة تواجد مشرف للسلامة بالموقع، بجانب توعية العمال بأخطار الجلوس على بناء ليس له أساس، لتم تجنب مثل هذه الواقعة، مشددًا على أهمية الوعي وارتداء معدات الأمان والوقاية.



