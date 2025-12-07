تامر حسني يحيي حفلا بالشارقة ضمن مهرجان هلا بالمجاز يناير المقبل

أعلنت إدارة مسرح المجاز في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، إحياء المطرب تامر حسني حفلا غنائيا يوم 17 يناير المقبل ضمن فعاليات مهرجان "هلا بالمجاز" الذي يقام كل عام في موسم الشتاء.

وقالت إدارة المسرح في وصف الحفل: "حبيب العرب تامر حسني يطل مجددا على جمهور الشارقة في ليلة من ليالي هلا بالمجاز محملة بالإحساس والطاقة والموسيقى، ليلة استثنائية تلامس القلوب وتشعل المسرح بأجوائها وتفاصيلها الفنية".

ومن المقرر في فعاليات مهرجان "هلا بالمجاز" هذا العام أن يقام حفل آخر للمطرب أحمد سعد ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في ساحة قصر عابدين يوم 20 ديسمبر المقبل.

وأعلن عن أسعار تذاكر هذا الحفل، والتي تبدأ من 2500 جنيه مصري للفئة الفضية، مرورا بـ3500 للفئة الذهبية، ثم 5000 للفئة البلاتينية، و6500 للفئة الماسية، وأخيرا فئة الـVIP بقيمة 8000 جنيه مصري، وأعلاها الفئة الملكية بقيمة 10000 جنيه.