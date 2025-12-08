ريال مدريد يسقط بثنائية على ملعبه أمام سيلتا فيجو في الليجا

تلقى ريال مدريد هزيمة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره، بعد سقوطه بثنائية دون رد أمام سيلتا فيجو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وسجل سيلتا فيجو هدفه الأول في الدقيقة 54 عبر فيليوت سفيدبيرج، الذي حول كرة عرضية مباشرة داخل الشباك، مانحًا فريقه التقدم.

وتعقدت الأمور على ريال مدريد في الدقيقة 64 بعد طرد لاعبه فرانسيسكو توريس، ليكمل الفريق الملكي اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 93، عاد سفيدبيرج ليوقع على الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس تيبو كورتوا، ليراوغه بهدوء ويودع الكرة في المرمى، مؤكداً انتصار سيلتا فيجو.

وبهذه النتيجة، رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة في المركز الثاني.