رئيس الجمارك: الذكاء الاصطناعي يدعم المفتش الجمركي ويقلل نسبة الخطأ في قرارات الفحص

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة توصي حاليًا فيما يسمى بدورة الصادر، لإعادة النظر في الإجراءات الجمركية وتفعيل التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صورة وسمعة المنتج المصري في الخارج، ولتبسيط الإجراءات وتسريعها.

وأضاف "أموي" خلال لقاء مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، أمس الأحد، أنهم يعتمدون حاليًا على نظام ذكاء اصطناعي وتحليل بيانات لدعم المفتش الجمركي في اتخاذ قرارات دقيقة، موضحًا أن المفتش يمكنه طلب تعديل النتائج المعروضة إذا رآها غير مناسبة، بشرط تقديم مبررات واضحة وقوية، مع مراجعة قراراته من مستويات أعلى لضمان صحة الإجراءات وتقليل نسبة الخطأ.

ولفت إلى أهمية نظام الإفصاح المسبق عن بيانات الشحنات، الذي يسمح للمستورد المصري بتقديم بيانات الشحنة إلكترونيًا قبل وصولها، والحصول على رقم رسمي يتم إدراجه على جميع المستندات المرافقة للشحنة.

وتابع أن هذا النظام يسهم في تقييم المخاطر مسبقًا، والتحقق من الموردين في الخارج، وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات، مما يقلل من دخول السلع مجهولة المصدر أو رديئة الجودة، ويساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكلفة التعطيل في الموانئ.

وأشار إلى التسهيلات وأنظمة السداد المتنوعة للشركات المصدرة، بحيث يمكن سداد جزء نقدي يصل إلى 50%، فيما يُخصم الجزء الآخر من مستحقاته، في الرسوم الجمركية والضرائب والمرافق، ضمن إطار الصندوق المخصص.