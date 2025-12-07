قدّمت الدكتورة رانيا علواني، السباحة وعضو اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية الدولية سابقًا، اعتذارًا قائلة إنه بالنيابة عن الوسط الرياضي بعد حادث مصرع السباح يوسف خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، مؤكدة أن ما حدث يمثل تقصيرًا، على حد قولها.

وشددت "علواني" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس السبت، على ضرورة أن يكون أفراد سيارات الإسعاف في البطولات الرياضية على أعلى مستوى من التدريب وأن يجري تطبيق بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" باحترافية.

وأضافت أن ما جرى يطرح سؤالًا حول الجهة التي نظمت بطولة بهذا الحجم وإجراءات السلامة التي اتخذتها، مضيفة: “إزاي محدش قدر يعمل CPR نص ساعة للاعب لغاية ما يجيبوا حد مؤهل.. كان ممكن يتنفذ في المكان وبعد كدة يتنقل للمستشفى.. الأمان أولى من أي شيء ”، لافتة إلى أن غياب الكفاءة لا يؤثر فقط على لاعب واحد، وإنما يُعرّض أي شخص للخطر.

وكانت حالة من الحزن العميق سادت في الوسط الرياضي، عقب مصرع السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة خلال مشاركته بمنافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.