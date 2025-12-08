محمد إمام عن ميرنا جميل: من ألطف الممثلات اللي اشتغلت معاهم

روج الفنان محمد إمام لمسلسه الجديد «الكينج»، الذي يشارك به ضمن موسم رمضان 2026، حيث يواصل تصويره حاليا.

ونشر محمد عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك، صورة تجمعه بالفنانة ميرنا جميل، وعلقت قائلة: «تقريباً دي أغرب قصة حب هتشوفوها في مسلسل عربي، الجميلة واللذيذة ميرنا جميل، في دور هدية، من ألطف الممثلات اللي اشتغلت معاهم.. استنونا لأول مره مع بعض في مسلسل الكينج، رمضان٢٠٢٦ إن شاء الله».



مسلسل «الكينج» من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويشارك محمد إمام في بطولته كل من حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، وميرنا جميل وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شيق حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية، ويواجه سلسلة من التحديات الصعبة التي يسعى للتغلب عليها، ويقوم بالنصب عليهم، مما يجعله مطاردًا منهم طوال أحداث العمل.