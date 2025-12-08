ريهام عبد الحكيم تحيي حفلا غنائيا في مسقط ديسمبر الجاري

أعلنت ريهام عبد الحكيم عن إحيائها حفلًا غنائيًا في العاصمة العمانية مسقط يوم 12 ديسمبر الجاري على خشبة مسرح دار الأوبرا السلطانية، بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

وقالت ريهام عبد الحكيم عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام: "علشان حقيقي وحشتوني.. يتجدد لقائي معكم في أمسية عمانية تحتفي بأعمال الملحن المبدع السيد خالد بن حمد البوسعيدي، مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية على مسرح دار الأوبرا السلطانية، بقيادة المايسترو الكبير والغالي أمير عبد المجيد".

ويأتي هذا الحفل بعد حوالي 10 أشهر منذ آخر حفل أحياه العسيلي في سلطنة عمان، في شهر فبراير الماضي على خشبة مسرح دار الأوبرا السلطانية، لتكريم الملحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.