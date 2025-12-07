لميس الحديدي تبكي في مداخلة مع والدة السباح الراحل يوسف: حقه هيرجع

بكت الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة الطفل يوسف، السباح الراحل، معربة عن حزنها العميق لمآسي فقدان الأطفال والرياضيين الشباب.

وقالت "الحديدي" عبر برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس السبت: “حق يوسف هيرجع.. أنا عارفة مفيش حاجة هتعوضك عنه، لكن مش عارفة أقولك إيه”، مضيفة: “احنا كل شوية نخسر طفل ورياضي ونكرر الأسئلة، وفي النهاية دول ولادنا.. وفي النهاية بيتكرر الموضوع، مرة في مصارعة، مرة في حمام سباحة مركز شباب، مرة في استاد القاهرة”.

وأظهرت الحلقة تأثر "الحديدي" وبكاءها خلال حديثها مع الأم، فيما حاولت مواساة الوالدة، قائلة: “ربنا يقويكي”، في مشهد يعكس حجم الألم والحزن الذي تركه مصرع السباح يوسف في نفوس الكثير.

وكانت حالة من الحزن العميق سادت في الوسط الرياضي، عقب مصرع السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة خلال مشاركته بمنافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.