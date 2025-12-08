عمرو أديب ينتقد عدم إصدار بيان مصري إزاء واقعة متحف اللوفر: عاوزين ننكد عليهم

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة غرق متحف اللوفر في فرنسا، وما نجم عنه من تلف كتب نادرة بقسم الآثار المصرية.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «المفروض بقى ندي الفرنسيين كورسات من إدارة المتحف المصري الكبير».

وانتقد أديب، عدم إصدار أي جهة مصرية بيانًا بشأن الواقعة، قائلًا: «لماذا لم تصدر أي جهة مصرية بيانًا.. عاوزين ننكد عليهم زي ما بيكدوا علينا».

وأضاف: «المفروض سفير مصر في باريس يقولهم أنا عاوز أجي أزور حاجتنا اللي إنتو سارقينها.. ومصر لازم تعرض عليهم للمساعدة في الترميم».

وشدد على أن مصر عليها أن تعبر عن الضيق مما حدث، تمامًا كما يحدث ضدها في بعض المواقف من قِبل تلك الدول.

واستكمل: «عاوزين ناخد حقنا.. ده حق مصر حاجتنا وآثارنا ولازم نطمن عليها.. ده تراث ملك البشرية كلها».

وأدى تسرب مياه الشهر الماضي إلى إتلاف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، ما يسلط الضوء على الحالة المتدهورة للمتحف الأكثر زيارة في العالم بعد أسابيع فقط من عملية سطو جريئة لسرقة مجوهرات كشفت عن ثغرات أمنية.

وقال موقع لا تريبين دو لار، المتخصص في الفن التاريخي والتراث الغربي، إن نحو 400 من الكتب النادرة لحقت بها أضرار ملقيا باللوم على سوء حالة الأنابيب، مضيفًا أن الإدارة سعت منذ فترة طويلة للحصول على تمويل لحماية المجموعة من مثل هذه المخاطر لكن دون جدوى.