أليسون: أدعم سلوت في قراره باستبعاد صلاح

أعلن البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، دعمه الكامل للمدرب الهولندي آرني سلوت في قراره الفني الأخير المتعلق باستبعاد محمد صلاح من مباراة إنتر ميلان، مؤكدًا احترامه للطريقة التي يتعامل بها المدير الفني مع الأزمة، ومتمنيًا وصول الطرفين إلى حل يخدم مصلحة الجميع.

وتحدث أليسون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا قائلاً:" إنها ليست وضعية سهلة. كفريق نتعامل معها بأفضل طريقة ممكنة. تربطني بصلاح علاقة شخصية؛ لعبت معه منذ وصولي إلى أوروبا، عامًا في روما وسبعة أعوام في ليفربول."

وأضاف الحارس الدولي:" صلاح شخص رائع وصاحب شخصية عظيمة، وهو أسطورة في ليفربول. حققنا الكثير معًا، وعلى المستوى الشخصي ما يحدث الآن لا يجعلني سعيدًا."

وأشار أليسون إلى أن الفريق لا يملك رفاهية الانشغال بالأزمات في ظل الارتباط بمواجهة كبرى أمام إنتر:" في كرة القدم لا وقت للتذمر. أمامنا تحدٍّ كبير غدًا وفريق قوي يقدم موسمًا ممتازًا. تركيزنا منصبّ على المباراة فقط."

وعن غياب صلاح، قال:" استبعاده نتيجة لما فعله. هو مدرك لذلك تمامًا."

وكشف أليسون عن طبيعة علاقته بصلاح:" لم أتحدث معه بالطريقة التي أريدها بعد، لكن علاقتي به قوية. نحن أكثر من زملاء، نحن أصدقاء. مررنا بلحظات كثيرة معًا—سعيدة وصعبة—وهذا يصنع رابطًا كبيرًا."

وتابع:" سأتحدث معه بشكل شخصي. آمل أن يعود للعب مع الفريق، لكن الأمر بينه وبين النادي."

وأكد حارس ليفربول أن اللاعبين يتمنون الأفضل لصلاح، لكنهم في الوقت نفسه مسؤولون عن مصلحة النادي:"نحن أصدقاؤه ونتمنى له الأفضل، لكن كلاعبي ليفربول نبحث عن الحل الذي يخدم الجميع."

وأشار أليسون إلى استمرار دعمه للمدرب آرني سلوت، قائلاً:" علاقتي بالمدرب رائعة، وما زلت أؤمن به. ما حققناه الموسم الماضي لم يكن أمرًا عابرًا. نثق في معرفته وأسلوبه وقدرته على قلب الوضع."

وأضاف:" المسؤولية ليست عليه وحده. نحن اللاعبون من ينفذ داخل الملعب. نحاول جاهدين ونعمل على العودة للمسار الصحيح."

وحول رد فعل الفريق على تصريحات صلاح الأخيرة، أوضح أليسون:" توقعت أن يكون الوضع غريبًا بعد المقابلة، لكنه لم يكن كذلك. نعرف أنها مسألة شخصية ونحترم ذلك. الوقت بين المباريات ضيق، ونركز على الاستشفاء والتحضير."

وختم قائلاً:" الوضع ليس مريحًا. نحن نحب صلاح، وهو لاعب هائل وشخصية رائعة، وحقق كل شيء مع النادي. فوجئنا قليلًا بما حدث، لكننا نترك الأمر له وللنادي. ما نريده أن يصل الطرفان لاتفاق يخدم صلاح والنادي والفريق بأكمله."