قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب مساندة محمد صلاح جناح ليفربول جراء الأزمة التي يمر بها حاليًّا مع ناديه الإنجليزي.

وأضاف أنه لا يهتم بالانتقادات التي توجه لصلاح من النقاد والرياضيين في إنجلترا لكن المحزن بالنسبة به تعليقات بعض النقاد المصريين والعرب والتي تتضمن هجومًا على صلاح.

ووصف أديب أصحاب هذه الآراء بأنهم يبدون وكأنهم يمسكون السكاكين لمحمد صلاح - في إشارة إلى الهجوم الضاري على اللاعب بعد تصريحاته الأخيرة عن بأنه يشعر بأنه تتم التضحية به وذلك بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق.

وأشار إلى أن هناك لاعبين في ليفربول أسوأ كثيرًا من صلاح هذا الموسم، كما أن المدير الفني للنادي الإنجليزي أرني سلوت استغنى هذا الموسم عن الكثير من نجوم الفريق، وتابع: «المدرب واخداه العزة والكرامة وداخل في خناقة غير طبيعية مع صلاح».

وشدد أديب، على أن محمد صلاح لن يتكرر، قائلًا: «مفيش زي صلاح ولا هيجي زي صلاح».



ونوه بأن وصول محمد صلاح لهذه الدرجة التي جعلته يستعد لترك ليفربول، يعني أنه وصل لضغط غير طبيعي يتعرض له.

واستبعد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الدولي محمد صلاح من قائمة الريدز المتوجهة إلى مدينة ميلانو الإيطالية، لخوض القمة المرتقبة أمام إنتر ميلان غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.