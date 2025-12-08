فلسطين: ركام غزة يتجاوز 60 مليون طن بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة



أفادت معطيات رسمية فلسطينية بأن حجم الركام بغزة والناتج عن تدمير المباني والمنشآت بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، يتجاوز 60 مليون طن بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة، محذرة في الوقت ذاته من آثار هذا الكم الكبير من النفايات.

جاء ذلك في عرض قدمته سلطة جودة البيئة (المسؤولة عن جميع القضايا البيئية في فلسطين)، الاثنين، خلال اجتماع لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية (قطاع) غزة، وفق بيان مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وذكرت "جودة البيئة"، أن حجم الركام الناتج عن تدمير المباني والمنشآت تجاوز 60 مليون طن "بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة و50 ألف طن أسبستوس (ألياف معدنية تصنف كمادة مسرطنة)، إضافة إلى نحو 100 ألف طن من المتفجرات والأجسام غير المنفجرة".

وأضافت أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمرت 80 بالمئة من أنظمة المياه والصرف الصحي وتسببت في تلوث واسع للحوض الجوفي الساحلي، إضافة إلى تدمير أكثر من ألفي منشأة صناعية.

وأوضحت أنه تم إنشاء العديد من مكبات النفايات العشوائية وتكدس أكثر من 700 ألف طن من النفايات الصلبة وتدمير مكبات النفايات الصحية ومحطات معالجة النفايات الطبية وتلوث مناطق جديدة نتيجة النزوح القصري للأهالي من الشمال للوسط والجنوب.

وزادت أن ذلك أدّى إلى "تسرب كبير للمواد الكيميائية والزيوت والخلايا الشمسية والبطاريات والاسبستوس إلى التربة والمياه السطحية".

وفيما يتعلق بالقطاع الساحلي، أوضحت سلطة البيئة أنه شهد تلوثا كثيفا بالمياه العادمة وبقايا المتفجرات، والنفايات الصلبة والخطرة.

ولفتت إلى أن عمق حوالي 700 - 1000 متر داخل البحر ملوثة ببقع رمادية وسوداء، ما أدى إلى تقليص مساحة الصيد.

كما أشارت إلى تدمير 3700 دونم (الدونم ألف متر مربع) من البيئة الساحلية والشاطئية و50 بالمئة من محمية وادي غزة وهي المحمية الطبيعية الوحيدة في القطاع.

وذكرت "جودة البيئة" أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تلوثت بالمياه العادمة والنفايات الصلبة والمواد المتفجرة، إلى جانب تدمك (تصلب) التربة نتيجة حركة الآليات العسكرية وتدمير الطبقة الصالحة للزراعة.

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي "دمر 95 بالمئة من المحاصيل الزراعية و98 بالمئة من المحاصيل الشجرية و89 بالمئة من المحاصيل السنوية بغزة".

ولمدة عامين منذ 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدأ في 10 أكتوبر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار كان يُفترض أن ينهي الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى إلى استشهاد 373 وإصابة 970 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة الأحد.