متحدث الرياضة: إيداع تقرير بكل المعنيين بتنظيم بطولة السباحة للنيابة بشأن واقعة اللاعب يوسف

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن اللجنة المكلفة من الوزارة بمتابعة بطولة السباحة أنهت خلال 24 ساعة عملها على التقرير النهائي، بعد مراجعة جميع الجوانب القانونية والطبية المتعلقة بالحادث، وتم إيداعه لدى النيابة العامة.

وأضاف "الشاذلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس السبت، أن التقرير شمل جميع الجهات والأفراد المعنيين بتنظيم البطولة، بداية من الاتحاد الرياضي، ونادي الزهور المنتمي له اللاعب، واستاد القاهرة، وهيئة الإسعاف المصرية، وكذلك الحكام والمشرفين المشاركين في البطولة، وتم تقديم تقرير مفصل بالمهام والأدوار لكل عنصر مشارك.

ولفت إلى أن الوزارة تستطيع أن توقع أكبر الجزاءات في القطاع الإداري، لكن القضية تتجاوز حدود الإجراءات الإدارية لتصبح موضوع تحقيق جنائي تتولاه النيابة العامة.

وتابع أن الوزارة أصدرت تقريرًا نهائيًا تضمن إحالة جميع الاختصاصات المعنية بالمشاركين في تنظيم البطولة للنيابة العامة، مع حزمة جزاءات إدارية تم تسليمها، قائلاً: "وأُخطرت الوزارة بغل ايديها تمامًا حتى تنتهي النيابة العامة باعتبارها الجهة السيادية الأولى والوحيدة للتحقيقات الجنائية في الواقعة أنها لا تصدر أي عقوبات أو تكشف معلومات خاصة بالواقعة لحين إعلان النيابة أصابع الاتهام للمعنيين بالواقعة".

وكانت حالة من الحزن العميق سادت في الوسط الرياضي، عقب مصرع السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة خلال مشاركته بمنافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.