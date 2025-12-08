والدة لاعب السباحة المتوفى يوسف محمد: ابني اتقتل بسبب إهمال منظومة كاملة

عبرت السيدة فاتن والدة الطفل يوسف محمد، الذي توفى في حمام السباحة خلال بطولة الجمهورية تحت 12 عاما، عن ارتياحها للبيان الصادر عن النيابة العامة إزاء الواقعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر «mbc مصر»، مساء الأحد: «بيان النيابة ريح قلبي.. أول الغيث قطرة والحمد لله على ذلك».

وأضافت أن النيابة العامة تحركت على الفور بعد الواقعة حتى منذ ما قبل تقديم بلاغ للنيابة، موضحة أن قضية يوسف ليست مع منقذ أو حكم لكنها مع منظومة كاملة، معقبة: «ابني اتقتل بسبب إهمال منظومة كاملة».

وتابعت: «بغض النظر عن سبب الغرق لكن أين عملية الإنقاذ؟ يوسف غرق لأي سبب من الأسباب.. كان لازم ينقذوا الولد ويعملوا اللي عليهم».

واستكملت: «أنا سلمت ابني أمانة لاتحاد السباحة اللي خاضع لوزارة الشباب والرياضة في بطولة جمهورية هي الأهم في مصر ومقامة في ستاد القاهرة الدولي لكن رغم ده كله ابني مات غرقان.. دي مهزلة».

وأشارت إلى أنها لا تصدق ما حدث لابنها، وقالت: «الناس المسئولة دي كانت فين.. هل نسيب الطفل يموت طالما مش عارفين سبب الغرق.. كنت طلع ابني وسلمني أمانتي اللي أنا سلمتهالك وبعد كده نشوف هو غرق ليه».

وذكرت والدة اللاعب المتوفى: «ابني اتقصر في حقه ولما خرج من حمام السباحة بعد 10 دقائق اترمى على الأرض وماخدش غير جهاز إنعاش شوية دقائق وخلاص رغم إنه مكنش يتشال.. وطالما الإجراء كان غلط يبقى اللي عمل كده مش متخصص».