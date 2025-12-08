غناء اليودلية والطبخ الإيطالي مرشحان للانضمام لتراث اليونسكو الثقافي

من المقرر أن يبدأ خبراء اليونسكو مداولاتهم في الهند اليوم الاثنين بشأن الممارسات والتقاليد التي يجب إعلانها كتراث ثقافي غير مادي، مع ترشح فن الغناء السويسري اليودلية والطبخ الإيطالي ضمن الترشيحات هذا العام.

وتم ترشيح ما مجموعه 66 عادة وحرفة من جميع أنحاء العالم لإدراجها في إحدى قوائم التراث الثقافي الثلاث للهيئة الثقافية والتعليمية التابعة للأمم المتحدة.

وتشمل الترشيحات أيضا ثقافة حمامات السباحة في أيسلندا و ديبافالي، وهو مهرجان الأضواء الهندوسي المعروف باسم ديوالي.

كما تم ترشيح تقليد العرائس الخشبية (رود ماريونيت) في بروكسل وكذلك مهرجان جيفاتا، وهو مهرجان رأس السنة الجديدة الذي يحتفل به شعب

ولايتا في إثيوبيا.

ولكي يجري الإعلان رسميا عن ممارسة أو حرفة كتراث ثقافي غير مادي، يجب أن يتم تناقلها من جيل إلى جيل والحفاظ عليها حية من قبل مجتمع ما، من بين معايير أخرى.

وقال كريستوف وولف، نائب رئيس اللجنة الألمانية لليونسكو: "يمثل التراث الثقافي غير المادي المشاركة الثقافية والتنوع والحيوية".

وتعقد الدورة العشرون للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في نيودلهي في الفترة من الاثنين إلى السبت.

وفي هذا العام، سيفحص الخبراء 11 ترشيحا لقائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و 54 ترشيحا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، بالإضافة إلى اقتراح واحد لسجل ممارسات الصون الجيدة.