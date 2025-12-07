نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى

قال وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، إنه متضامن مع والدة السباح الراحل يوسف، مؤكدًا أن طاقم الإسعاف قام بكل الإجراءات الطبية الممكنة عند وقوع الحادث.

وأضاف "سرحان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، اليوم السبت، أن المسعفين المرافقين لبطولة السباحة كانوا مزودين بالأدوات الطبية، بما في ذلك أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" وجهاز الصدمات الكهربائية المحمول، موضحًا أن هذا الجهاز يحلل حالة المصاب تلقائيًا ويوجه المسعف بإجراءات الإنعاش اللازمة.

ولفت إلى أن يوسف أُخرج من المياه، ثم باشرت الطواقم الإسعافية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وتم تركيب جهاز الصدمات الكهربائية، حيث أشار الجهاز إلى الحاجة لتطبيق “CPR”، مضيفًا: "لما المسعف شاف الناس تجمهرت وإحنا محتاجين نعمل تدخل متقدم على الحالة والدكاترة قالوا رفع الحالة على عربية الإسعاف ويودوه المستشفى".

وتابع أن المسعفين نقلوا الطفل إلى سيارة الإسعاف مجهزة بالأدوات الطبية، وتم تركيب "كانيولا" وإعطاء "الأدرينالين"، واستمرت عملية الإنعاش خلال النقل، الذي الذي لم يستغرق أكثر من 4 دقائق -على حد قوله- من موقع الحادث إلى المستشفى، واستلم الطفل طبيب الطوارئ لمتابعة الإجراءات.

وأكد نقيب العاملين بالإسعاف أن قرار نقل الحالة للمستشفى يتم بتقييم الفريق الطبي على الأرض، مشيرًا إلى أن هناك فيديو يظهر تعامل المسعفين على النحو الذي أشار إليه.

وكانت حالة من الحزن العميق سادت في الوسط الرياضي، عقب مصرع السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة خلال مشاركته بمنافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.