أكد غنام محمد، لاعب منتخب مصر، أنهم درسوا منتخب الأردن جيدا قبل مواجهته في كأس العرب.
وقال غنام محمد في تصريحات عبر أون سبورت: "أشكر حلمي طولان على ثقته بي، وإن شاء الله نحقق الفوز في مباراة الأردن، لأنه لا سبيل عن الفوز".
وأضاف: "أداء المنتخب ليس سيئًا.. نحن نقدم كل ما لدينا ونبذل مجهودًا كبيرًا ونعلم بحزن الجماهير منا لكن نعدهم بأننا سنسعدهم في مباراة الأردن".
وأوضح لاعب منتخب مصر: "درسنا منتخب الأردن وهم منتخب منظم ولكن ليس أمامنا بديل إلا الفوز، ونحقق الفوز ونقدم أداءً جيدًا يسعد جماهيرنا".
قبل أن ينهي: "ودعم الجماهير أمر يسعد جميع اللاعبين ودائما يساندونا ونعدهم بأننا سنسعدهم في مباراة الأردن".