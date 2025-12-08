 غنام محمد: لا سبيل عن الفوز ضد الأردن.. ودعم الجماهير يسعدنا في منتخب مصر - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 11:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

غنام محمد: لا سبيل عن الفوز ضد الأردن.. ودعم الجماهير يسعدنا في منتخب مصر

الشروق
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 11:24 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 11:24 م

أكد غنام محمد، لاعب منتخب مصر، أنهم درسوا منتخب الأردن جيدا قبل مواجهته في كأس العرب.

وقال غنام محمد في تصريحات عبر أون سبورت: "أشكر حلمي طولان على ثقته بي، وإن شاء الله نحقق الفوز في مباراة الأردن، لأنه لا سبيل عن الفوز".

وأضاف: "أداء المنتخب ليس سيئًا.. نحن نقدم كل ما لدينا ونبذل مجهودًا كبيرًا ونعلم بحزن الجماهير منا لكن نعدهم بأننا سنسعدهم في مباراة الأردن".

وأوضح لاعب منتخب مصر: "درسنا منتخب الأردن وهم منتخب منظم ولكن ليس أمامنا بديل إلا الفوز، ونحقق الفوز ونقدم أداءً جيدًا يسعد جماهيرنا".

قبل أن ينهي: "ودعم الجماهير أمر يسعد جميع اللاعبين ودائما يساندونا ونعدهم بأننا سنسعدهم في مباراة الأردن".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك