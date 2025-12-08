أمير قطر: مباحثات الرياض فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية

اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات اجتماع المجلس التنسيقي السعودي - القطري المشترك في العاصمة الرياض فرصة مهمة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية الثنائية، بهدف مواصلة استثمار إمكاناتهما في كافة المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.

وترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم اليوم الاثنين، أعمال اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري في العاصمة الرياض.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة في قصر اليمامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار أمير قطر إلى أن اجتماع المجلس التنسيقي المشترك يمثل فرصة هامة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية الثنائية، ومواصلة استثمار إمكاناتهما في كل المجالات، في ضوء ما يجمعهما من علاقات الأخوة والمودة الراسخة.

وفي ختام اجتماع المجلس، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً ليصل إلى 3ر930 مليون دولار في عام 2024، محققاً نسبة نمو بلغت 634% مقارنة بالعام 2021.

وأكدا، بحسب البيان الختامي، أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.