تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار واستئناف العراق الإنتاج من حقول لوك أويل

تراجعت أسعار النفط الخام مجددا في تعاملات اليوم الثلاثاء مع استئناف العراق تدفق النفط الخام من حقول غرب القرنة التابعة لشركة لوك أويل الروسية بينما ارتفع الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الوظائف الشاغرة من الولايات المتحدة.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تسليم يناير بمقدار 66ر0 دولار أي بنسبة 12ر1% إلى 2ر58 دولارا للبرميل.

بعد إغلاقها مطلع الأسبوع الحالي بسبب تسرب في خط أنابيب، استؤنف تدفق النفط الخام من صهاريج تخزين غرب القرنة-2 التابعة لشركة لوك أويل الروسية العملاقة للنفط باتجاه مستودعات طوبا الرئيسية.

ينتج حقل غرب القرنة-2، أحد أكبر حقول النفط في العالم، حوالي 460 ألف برميل يوميا، ويحتوي على حوالي 13 مليار برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخراج، أي حوالي 10% من إجمالي إنتاج العراق.

تمتلك شركة لوك أويل 75% من أسهم الحقل في حين تمتلك الحكومة العرقية النسبة الباقية.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر أحدث مسح لفرص العمل وتدوير العمالة في الولايات المتحدة ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أ:توبر بمقدار 12 ألف وظيفة فقط عن الشهر السابق إلى 670ر7 مليون وظيفة، بعد القفزة التي شهدها سبتمبر/أيلول بمقدار 431 ألف وظيفة مقابل 227ر7 مليون وظيفة في أغسطس؟

وفي سوق الصرف شهد مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 18ر0% إلى 27ر99 نقطة.

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل أكبر. لطالما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الحالي في فنزويلا بتعزيز تجارة المخدرات غير المشروعة وكذلك الاتجار بالبشر الذي يتسرب إلى الولايات المتحدة ويؤثر على النسيج الاجتماعي الأمريكي على حد قول الإدارة الأمريكية.