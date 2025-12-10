استشهاد شاب وإصابة طفل برصاص الاحتلال في قطاع غزة

استشهد شاب وأصيب طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شاب (35 عاما) برصاص قناص من جيش الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال القطاع، كما أصيب طفل برصاص الاحتلال داخل خيام النازحين شرق دير البلح وسط القطاع.

كما أفادت المصادر ذاتها، بوصول شهيد و6 مصابين إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 377 شهيدا و987 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 626 شهيدا. وبذلك ارتفعت حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70,366 شهيدا و171,064 مصابا.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفة المباني السكنية ومناطق متفرقة في القطاع المنكوب. وشملت الانتهاكات نسف منازل ومباني سكنية، بالإضافة إلى غارات جوية ومدفعية مكثفة في مناطق شرقي مدينتي غزة ورفح، وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض بحر خان يونس.

وأفاد مراسلو "وفا"، بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية شرق جباليا وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق خان يونس، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأضافوا، أن جيش الاحتلال نسف مربعا سكنيا في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، حيث هز صوت الانفجار مدينة غزة، ووصل صداه إلى وسط وجنوب القطاع، فيما تصاعدت سحب الدخان في سماء المنطقة.