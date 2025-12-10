رئيس الكنيست ورئيس النواب الأمريكي يوقعان رسالة توصية لمنح جائزة نوبل لترامب

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بتوقيع رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على رسالة توصية لمنح جائزة نوبل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.

وقال أوحانا في ختام الاجتماع في مبنى الكابيتول: "لا يوجد شخص واحد في العالم بذل جهد أكثر من ترامب من أجل السلام حول العالم خلال السنة الماضية، ولا يوجد من هو أحق منه بالحصول على اعتراف بهذه الجهود والنتائج".

وأضاف جونسون: "فخور بأن أعلن أننا، مع صديقي رئيس الكنيست أوحانا، نعمل على استقطاب رؤساء برلمانات ورؤساء دول لتقديم ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام".

وبحسب جونسون، "في حين أن العالم سعى إلى السلام في الشرق الأوسط لأجيال، فإن الرئيس ترامب قد خلق الآن الطريق نحو ذلك، وفرض إطلاق سراح آخر الأسرى الأحياء في قطاع غزة".

وكان ترامب يسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، معللا ذلك بأنه ساهم في وقف ثماني حروب، وأرسى السلام في الشرق الأوسط.

لكن لجنة نوبل أعلنت في أكتوبر الماضي حصول المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، على الجائزة تكريما لها على نضالها من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا.