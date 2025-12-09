ميركل: جائحة كورونا شكلت تحديا هائلا بالنسبة لي على المستوى الشخصي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل فترة جائحة كورونا — عند النظر إليها اليوم — بأنها كانت مرحلة شديدة الصعوبة خلال فترة حكمها (2005-2021).

وقالت ميركل "71 عاما" في شتوتجارت إنه بعد الأزمة المالية، وأزمة اليورو، وضم شبه جزيرة القرم، صارت القيم الأساسية مرة أخرى على المحك بطريقة شكّلت "تحدياً هائلاً" بالنسبة لها على المستوى الشخصي.

وأضافت الرئيسة السابقة لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن الأمر كان بسيطاً في بداية الجائحة من وجهة النظر العلمية ومع النموّ الأُسّي لعدد الإصابات بدأ تجنّب المخالطة.

لكنها تابعت قائلة: "للأسف، هذا أمر يتعارض مع طبيعتنا البشرية بشكل عميق".

وأوضحت: "لقد طلبنا من الناس ألا يتصرفوا بشكل إنساني"، في حين أن القرب الاجتماعي هو ما يميز البشر.

وصرحت ميركل التي نشأت في ألمانيا الشرقية السابقة بأنها لم تكن تتوقع أنها ستضطر بعد مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين إلى تعليق بعض الحريات المدنية بشكل مؤقت.

وقالت: "كانت الجائحة عبئاً على الديمقراطية".

وتسلّمت ميركل، في شتوتجارت عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج من فينفريد كريتشمان رئيس حكومة الولاية ميدالية شتاوفَر الذهبية، وهي وسام شخصي يمنحه رئيس حكومة الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

وقال كريتشمان المنتمي إلى حزب الخضر إن هذا الوسام يعد تكريما لـ "الجهود السياسية البارزة التي بذلتها ميركل خلال جائحة كورونا".