وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان مسألة الصاروخ الإيراني الذي حيدته أنقرة

بحث وزيرا خارجية تركيا، هاكان فيدان، والولايات المتحدة ماركو روبيو، التطورات في المنطقة بما فيها مسألة الصاروخ الباليستي الذي تم تحييده بعدما جرى إطلاقه من إيران وتم رصده متجها نحو الأجواء التركية.

وقالت مصادر في الخارجية التركية لوكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الخميس، إن المباحثات جاءت في اتصال هاتفي بين فيدان وروبيو، أمس الأربعاء، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما ناقشا مسألة الصاروخ الباليستي الذي تم تحييده في وقت سابق من أمس الأربعاء، بعدما جرى إطلاقه من إيران وتم رصده متجها نحو الأجواء التركية.

وبدورها، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن روبيو، بحث مع فيدان، آخر مستجدات الأوضاع في إيران ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت في بيان إلى تأكيد روبيو لفيدان، بأن "الهجمات التي تستهدف أراضي وسيادة تركيا "غير مقبولة"، وأكد الوزير الأمريكي التزام الولايات المتحدة بـ"الدعم الكامل" لتركيا.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الأربعاء، تحييد ذخيرة باليستية أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو المجال الجوي التركي بواسطة عناصر الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المنتشرة في شرق البحر المتوسط.